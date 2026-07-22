Três apostas feitas em Goiânia acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena e, juntas, vão receber quase R$ 240 mil. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), todas foram registradas na modalidade simples. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (21).\nVeja os números sorteados: 08- 28 - 30 - 37 - 39 - 60\nCada uma das apostas, com seis números, receberá R$ 79,8 mil, totalizando cerca de R$ 239,6 mil em prêmios. Dois dos bilhetes foram registrados em lotéricas nos bairros Vila Rosa e Jardim América. A terceira aposta foi feita pela internet, no site da Caixa.\nMega-Sena: Bolão que ganhou R$ 118 mil será dividido em 14 cotas\nSorteios da Mega-Sena e outras loterias passam a ser aos domingos; veja horário\nCaixa encerra sorteios da Mega-Sena e de outras loterias aos sábados; veja novo horário