Três apostas simples em Goiás acertaram cinco dezenas no sorteio deste sábado (31) da Mega-Sena. Juntos os apostadores vão levar R$ 177.210,27. Os jogos são de Aparecida de Goiânia, Formosa e Goiânia.
Veja os números sorteados: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.
Os três jogos foram feitos de forma presencial. Cada apostador ganhou R$ 59.070,09. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado em R$ 130 milhões.
Ao todo, 72 apostas no Brasil acertaram a quina e vão receber R$ 59.070,09. Outras 6.741 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 1.039,98 cada uma.