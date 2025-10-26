Três apostas de Goiás acertaram cinco dezenas na Mega-Sena e levaram juntas R$ 111.193,20. Dos três ganhadores, dois foram apostas simples, uma de Anápolis, a 55km de Goiânia, e a outra de Rio Verde, no sudoeste goiano. A terceira foi um bolão de 30 cotas, realizado em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana da capital.\nConforme a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.\nO sorteio do concurso 2932 aconteceu no Espaço da Sorte em São Paulo neste sábado (25). Das apostas simples, cada um receberá o valor de R$ 27.798,30. Já no bolão, cada pessoa deve receber R$ 1.853,22.\nLotofácil: aposta de Anápolis leva mais de R$ 200 mil\nMega-Sena: bolão de Goiânia leva prêmio de R$ 111 mil\nAposta de Goiânia ganha R$ 537 mil na Lotofácil\nUma pessoa de Ourinhos, em São Paulo, fez uma aposta simples, acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal de R$ 96.166.949,14. O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá na terça-feira (28).