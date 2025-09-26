Três apostas feitas em Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e, juntas, vão receber mais de R$ 138 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), os bilhetes vencedores foram registrados em Goiânia, Montividiu e Aparecida de Goiânia. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (25).\nVeja os números sorteados: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53\nDuas das apostas foram simples, com seis números, e cada uma vai levar cerca de R$ 34,5 mil. A terceira aposta, feita com sete números, teve um prêmio maior: aproximadamente R$ 69 mil.\nO prêmio principal, estimado em R$ 80 milhões, acumulou, já que ninguém acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (27).\nLotofácil da Independência: Duas apostas de Goiás acertam 15 dezenas e levam juntas mais de R$ 8 milhões\nLotérica onde foi feita aposta da Mega-Sena que ganhou R$ 50 milhões já teve outros prêmios milionários, diz atendente