Números sorteados foram: 13 - 19 - 25 - 29 - 31 - 43 (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)\nMoradores de três cidades de Goiás acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e juntas vão receber ao todo R$ 253.752 mil. Das três apostas, dois são bolões, um de Pires do Rio que faturou R$ 126.875,97 e outro Rio Verde que ganhou R$ 63.438. O terceiro sortudo registrou uma aposta simples e faturou R$ 63.438,03.\nConfira os números sorteados: 17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60\nO sorteio foi realizado nesta quinta-feira (11). Além das três apostas de Goiás, outras 34 foram premiadas em todo o Brasil. Com seis acertos, um apostador do Rio de Janeiro faturou R$ 53,9 milhões. Já com quatro acertos, foram registradas 3.841 apostas ganhadoras, que ganharam R$ 1.007,29 cada.\nA arrecadação total deste concurso foi de R$ 58,9 milhões. A estimativa para o prêmio do próximo sorteio, previsto para este sábado (13), é de R$ 3,5 milhões.