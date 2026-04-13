Duas apostas de Goiânia acertaram a quina no concurso 2995 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (12), e faturaram juntas mais de R$ 126 mil. Um dos bilhetes, uma aposta simples com 6 números, rendeu R$ 42.308,07, enquanto um bolão com 12 cotas e 7 números apostados, levou R$ 84.616,08.\nOs números sorteados foram 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58.\nOs bilhetes premiados foram registrados nas lotéricas "A Sorte Está no Ar", no Jardim Guanabara, e na "Nova Suíça". O bolão premiado, realizado na unidade do Jardim Guanabara, era um jogo pronto elaborado por uma funcionária do caixa. Segundo a lotérica, o ganhador apenas efetuou a compra.\nMega-Sena: Duas apostas de Goiás ganham juntas mais de R$ 120 mil\nAposta de Goiânia ganha R$ 500 mil na Lotofácil\nLotofácil: aposta de Aparecida de Goiânia leva R$ 3,5 milhões