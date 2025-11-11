Goiás tem se destacado economicamente, o comércio tem reagido de forma positiva e, para o Natal, a melhor data do ano para os lojistas, não será diferente. A projeção é do gerente de negócios da CDL Goiânia, Wanderson Lima. Mas ele alerta que o empresário precisa ficar atento aos preços e preparar seu estoque e o atendimento físico e online. “O consumidor tem feito muita pesquisa de preço. Com a inflação e os juros muito altos, alguns estão com pouco dinheiro no bolso e vão optar por descontos melhores, procurando produtos que caibam no orçamento e pagando à vista para evitar parcelas.”\nSegundo Lima, também é preciso ter cautela nas vendas, pois a inadimplência tem aumentado e essas pessoas, possivelmente, não vão querer comprar a prazo, por não terem crédito, ou vão querer comprar mesmo estando inadimplentes. “É nesse momento que o empresário tem que ficar atento para fazer uma boa análise de crédito e consultar o CPF ou o CNPJ, independente do segmento”, adverte.