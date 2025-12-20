Para o consultor de luxo Carlos Ferreirinha, o turismo em alta e o interesse crescente por experiências autênticas e destinos com identidade tornam cidades como Pirenópolis ainda mais atrativas. A cidade ganhará um condomínio horizontal da marca Aldeia do Vale, que pretende unir o movimento do turismo ao luxo sofisticado e sustentável, com foco no bem-estar. Lançado em novembro, ele já teve 80% da primeira fase vendidos.\nDesenvolvido pela Raiz Urbana, do Grupo Tropical, ele terá apenas 152 terrenos e 30% de natureza nas áreas de preservação, matas e paisagismo. O projeto contará com o Aldeia Club, com lagos para pesca esportiva, quadras, piscinas, fire square, praças e espaço gourmet. O Welness Club terá atrativos de bem-estar para a experiência dos moradores, como spa, ofurô, piscina de raia, academia, brinquedoteca, sauna e outros espaços de cuidados. O condomínio também contará com serviços de concierge para facilitar a rotina dos proprietários e usuários.