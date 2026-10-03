Goiânia é cada vez mais conhecida como a capital dos automóveis esportivos de luxo, por conta de vários vídeos nas redes sociais mostrando verdadeiros desfiles destes modelos caríssimos pelas ruas da cidade. Revendedores de grandes marcas confirmam que, para os compradores, conquistar um carro como este, além da realização de um sonho pessoal, significa status e um desempenho dos negócios, que funciona como um grande cartão de visitas.\nSó as vendas da BMW em Goiás cresceram 15% de 2024 para 2025, e a capital tem se destacado como um mercado crescente para estes carros. Denis Segantine é gerente geral da Saga BMW, loja conceito que segue o padrão mundial da marca, inaugurada recentemente em Goiânia e que trabalha com modelos novos da marca e seminovos premium de várias marcas.\nEle explica que o comprador deste carro de luxo busca pertencimento, um atendimento premium e exclusividade, ao estar numa marca de boa performance, esportividade e alta tecnologia, além do status. O preços dos modelos vão de R$ 299 mil até R$ 1,26 milhão. Entre os clientes, estão empresários, produtores rurais e profissionais liberais, como médicos e advogados. “Muitos clientes são fiéis à marca porque são carros competitivos e vendáveis”, destaca o gerente.