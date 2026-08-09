Tamires Bahri, Gustavo Lima e Lucas Figueiredo, da OdontoTop: conceito de hospital do dente (Diomício Gomes / O Popular)\nAlém de já ser referência em várias especialidades médicas, Goiânia também se tornou conhecida no País pela qualidade de seus tratamentos odontológicos. Nos últimos anos, a capital tem recebido cada vez mais investimentos de profissionais renomados em novas clínicas e unidades de franquias que investem alto em equipamentos de última tecnologia e abrigam todas as especialidades odontológicas. Se, antes, os goianos saíam de Goiânia em busca de tratamentos nos maiores centros do País, hoje a capital atrai pacientes vindos de todas as partes do Brasil e até de outros países.\nA OdontoTop, rede especializada no conceito de “Hospital do Dente”, completa um ano em Goiânia. Com investimento inicial de R$ 3 milhões, a unidade localizada no Setor Oeste já registra outros R$ 3 milhões de faturamento acumulado e perspectivas de abertura de novas unidades no estado. Os investidores são os jovens cirurgiões-dentistas Lucas Figueiredo, de 31 anos, Tamires Fernanda Bahri, de 29 anos, Gustavo Lima, de 26 anos, e o CEO da rede, Cristiano Demartini, de 35 anos.