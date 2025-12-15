Com a taxa Selic em 15% durante boa parte do ano, 2025 ficou registrado no mercado financeiro como o ano da renda fixa. Por isto, existe grande expectativa em torno de um início da trajetória de queda dos juros no próximo ano, o que faria o investidor voltar seus olhos para os ativos de renda variável.\nA estimativa é que o Copom inicie o ciclo de redução na taxa no mês de março, com cortes consecutivos de 0,5 ponto porcentual até que a Selic alcance 12%. Mas os gastos públicos e os reflexos que envolvem as eleições de 2026 ainda podem influenciar muito neste ritmo de evolução da Selic.\nAs avaliações e outros pontos estão no o relatório “Onde investir” em 2026, divulgado na última semana, pela XP Investimentos, com direcionamentos do cenário de investimentos. Nele, a corretora alerta para os impactos de desafios fiscais e incertezas geopolíticas e fala sobre o ciclo de corte de juros à vista.