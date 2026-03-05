Goiânia fechou 2025 com pouco mais de R$ 8 bilhões em imóveis vendidos, uma queda de 2% sobre o volume comercializado no ano anterior. A redução é considerada um equilíbrio pelo mercado imobiliário, diante do cenário de juros elevados ao longo do ano passado e do forte crescimento nos últimos anos. Para 2026, a expectativa é de que a redução das taxas e de instabilidades políticas e do mercado de capitais tenha impactos positivos, com o aumento da procura por imóveis.\nPelo segundo ano consecutivo, mais de R$ 8 bilhões em imóveis foram vendidos em Goiânia. Em 2024, o mercado imobiliário já havia registrado recorde de vendas dos últimos 15 anos, com R$ 8,2 bilhões comercializados. Em 2025, apesar dos juros altos, o setor se consolidou mantendo um volume expressivo de vendas, de acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO).