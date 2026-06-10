O mercado imobiliário de Goiânia começou o ano com crescimento no volume de negócios. No primeiro trimestre, as vendas de imóveis novos em empreendimentos verticais cresceram 12,7%, contra um avanço de 4,1% na média nacional, sobre o mesmo período do ano passado. Confiantes em um bom desempenho em 2026, as incorporadoras também lançaram 15,8% mais unidades, mas alertam para a necessidade de mais incentivos para a habitação de interesse social.\nDe acordo com o levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), foram 2.882 apartamentos vendidos nos três primeiros meses do ano. Para o diretor de Pesquisas e Estatísticas da Ademi-GO, Credson Batista, o crescimento três vezes acima da média nacional foi impulsionado pelo fato de Goiânia ter se tornado a capital do centro-norte do País, também com crescimento econômico e populacional mais acentuado que o nacional.