O mercado imobiliário goiano inicia 2026 na expectativa de redução da taxa Selic, que deve impulsionar lançamentos, mas também com cautela pelo ano eleitoral. Com um 2025 de grandes lançamentos, impulsionados pelas mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), para 2026 as incorporadoras estão confiantes em novas oportunidades e algumas inclusive anunciam planos de expansão.\nO mercado imobiliário brasileiro lançou 307.366 unidades nos primeiros nove meses de 2025, alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2024, sendo 48,9% do programa MCMV. Em Goiás, dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) indicam estabilidade no setor, depois de três anos de crescimento. Até setembro de 2025, o número de lançamentos registrou queda de 3%, mas o Valor Geral de Vendas (VGV) teve aumento de 5% e a valorização média foi de 13%.