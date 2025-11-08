O crescimento de algumas cidades do interior goiano está acontecendo em mais uma direção: para cima. Municípios com economia forte, alta renda e boa infraestrutura viraram alvos do mercado imobiliário e de investidores, que passaram a construir prédios cada vez mais altos e de alto padrão em várias regiões do estado. Com isso, verdadeiros arranha-céus estão mudando a paisagem de cidades como Itumbiara, Rio Verde e Caldas Novas. Um deles deve ser a torre mais alta da região Centro-Oeste.\nMuitos destes empreendimentos são complexos mixed use, que contam com unidades residenciais e comerciais. Um dos atrativos tem sido a boa perspectiva de valorização destes imóveis, graças ao crescimento da população, da economia e da renda de muitos destes municípios. Boa parte dos compradores são empresários do agronegócio, que, antes, só encontravam boas opções de imóveis de alto padrão na capital.