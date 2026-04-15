O mercado publicitário vive um período de forte expansão no país, fato que reforça a relevância estratégica das discussões na área. E, sob o prisma do conceito ‘Brasil Plural’: como a publicidade pode impulsionar o desenvolvimento econômico, gerar transformação social e valorizar a força cultural das marcas brasileiras, os profissionais integrarão os debates que movimentam a comunicação.\nO debate ocorre durante o Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp), que ocorre nesta quinta-feira, a partir das 8h30, no Hotel Transamérica Collection, em Goiânia. A sétima edição do CenpHub será um encontro que tem como objetivo debater os temas centrais da indústria da comunicação, visando apoiar e fortalecer o mercado publicitário de Goiás e de toda a região Centro-Oeste.\nPor meio de uma manhã de imersão, networking e troca de experiências entre lideranças locais e nacionais, o evento vai reunir grandes nomes do mercado publicitário e da comunicação empresarial em Goiás.