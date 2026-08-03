Os dois principais conflitos geopolíticos em andamento neste momento impactam, cada vez mais, as economias pelo mundo. Um dos maiores reflexos das guerras na Ucrânia e no Irã é a oscilação dos preços das commodities. O Brasil já sente uma forte queda nas exportações de soja e milho para os países do Oriente Médio, a disparada nos preços dos fertilizantes, problema que pode afetar até o desempenho da safra brasileira, e alta no custo do petróleo, que impacta todas as cadeias produtivas.\nA relação comercial entre o Brasil e o Irã movimentou quase US$ 3 bilhões em 2025 e está concentrada em commodities agrícolas. Em 2025, milho e soja responderam por 87,2% das exportações brasileiras para aquele país. O Brasil também comprou, aproximadamente, US$ 84 milhões em produtos iranianos. Fertilizantes e adubos, essenciais para o bom desempenho da safra brasileira, representaram cerca de 79% do total.