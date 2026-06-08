A Meta identificou que cerca de 20 mil contas do Instagram podem ter sido invadidas após ter identificado uma falha no sistema de recuperação de contas operado por IA (inteligência artificial). O número de contas potencialmente atingidas consta em um documento oficial registrado pela big tech ao governo do Maine, nos EUA, para comunicar a falha, onde diz ter identificado 30 moradores atingidos.\nA big tech, que está informando autoridades sobre o incidente, diz no documento ter identificado a falha no dia 31 de maio e que todas as contas foram protegidas para evitar qualquer acesso não autorizado contínuo.Procurada às 6h17 por email para detalhar se o ataque atingiu contas brasileiras, a Meta não respondeu até a publicação desta reportagem. A empresa não comunicou a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) do vazamento.