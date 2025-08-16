A City Soluções Urbanas já se posicionou junto a renomados arquitetos nacionais e internacionais, como Arthur Casas, e o escritório italiano de design Pininfarina, responsável pelo design da Ferrari. A grife assinou três lançamentos da empresa em Goiânia: o Infinity Business, o City Corporate e o residencial City 23. No empreendimento Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú (SC), considerado o refúgio de luxo das celebridades, as unidades custaram até R$ 15 milhões cada.\nO empresário João Gabriel Tomé, sócio fundador e diretor geral da City, afirma que o residencial City 23 by Pininfarina é o prédio de apartamentos mais luxuoso e diferenciado em arquitetura e engenharia que a empresa já fez, com detalhes construtivos e arquitetônicos complexos e unidades de até 650 metros.\nEle lembra que a marca é especializada em vários tipos de design de produtos e já deixou sua assinatura em mais de 20 modelos de Ferrari. “O foco deles é o design automobilístico, por isso os projetos têm curvas na fachada e outros detalhes bonitos e difíceis de executar. São os prédios mais completos e sofisticados da cidade, com diferenciais como heliponto e gerador em toda estrutura”, destaca.