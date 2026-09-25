Levantamento semestral da Ademi-GO mostra valorização imobiliária generalizada na capital, impulsionada pela alta procura nos setores Marista e Bueno (Guilherme Alves/O Popular)\nO preço médio do metro quadrado residencial em Goiânia está avaliado em R$ 11.681 no acumulado de 2026 até o mês de junho, conforme o balanço semestral divulgado nesta semana pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). No recorte dos bairros de maior demanda da capital, o grande destaque foi o Marista, com a média em torno de R$ 14 mil.\nPara se ter uma noção, o preço médio do metro quadrado residencial em Goiânia teve uma valorização de 7,4% sobre o fechamento de 2025, quando o indicador estava em R$ 10.872. Em cinco anos, o indicador mais que dobrou: partiu de R$ 5.687, em 2021, representando uma valorização acumulada de 105%.