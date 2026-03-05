Quem entrou no mercado de trabalho recentemente ou nunca precisou prestar contas à Receita Federal (RF) e vai enfrentar, neste ano, a primeira declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) precisa estar atento ao processo para não cair na malha fina.\nPara ajudar os novatos no mundo dos impostos, O POPULAR preparou um guia com as principais regras do Imposto de Renda 2026, que tem 2025 como ano-base. A reportagem conversou com o auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiás, Jorge Martins, que explicou quem é obrigado a declarar e o que acontece com quem deixa de prestar contas.\nO auditor informou à reportagem que o prazo de entrega tem previsão para começar em 16 de março e terminar em 29 de maio, e as regras devem seguir, em princípio, os mesmos critérios do ano passado.