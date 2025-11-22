Crítico da chamada meritocracia, o filósofo político e escritor norte-americano Michael Sandel faz palestra neste sábado (22), das 10 às 11 horas, na Etos.IA – 1ª Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial, realizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria Geral de Governo (SGG). Sandel vai falar sobre o tema A ética da IA: a tecnologia vai mudar o que significa ser humano? A inscrição é gratuita via 4Events ou site do evento. A cúpula, que começou na quinta-feira (20) e termina neste sábado, reúne grandes nomes do Brasil e do exterior em debates sobre os rumos da inovação, regulamentação e impactos sociais, e ocorre paralelamente à Campus Party Goiás 2025, que prossegue até este domingo (23) no Shopping Passeio das Águas. Sandel integra a lista dos principais pensadores globais da revista Prospect e é considerado o mais pop filósofo da atualidade. Defende a democratização das discussões filosóficas, longe da terminologia rebuscada e mais perto das pessoas comuns. O pensador argumenta que a ideia de que todos podem vencer, bastando para isso tentar e acreditar, é uma grande armadilha contemporânea diante da crescente desigualdade e do funil da mobilidade social, acentuados pela pandemia da Covid-19. Nascido em Minneapolis (EUA), formou-se em política pela Brandeis University (EUA) e doutorou-se em filosofia em Oxford (Reino Unido). É autor de livros como O Descontentamento da Democracia, Tirania do Mérito e Justiça, que também foi uma popular série de palestras em Harvard (EUA), onde ele é professor.Sobre IA, Sandel observou em entrevista à Folha de S.Paulo (02/08/2023): “É uma questão de democracia. Qual é o impacto do modelo de negócios dessas empresas, dessa ditadura do algoritmo? Ela nos alimenta com feeds e vídeos inflamados para nos manter grudados na tela, para que possam nos vender coisas. É, também, um reforço de opinião, em vez de nos expor a opiniões divergentes. Uma democracia saudável requer uma esfera pública, em que os cidadãos aprendam o hábito de ponderar e argumentar com pessoas das quais discordam”. Titular da SGG, Adriano da Rocha Lima observa que Sandel é uma das vozes mais influentes do mundo quando se fala de ética, democracia e justiça social. “Em um momento em que a inteligência artificial desafia nossas certezas e nossos modelos de convivência, ter Sandel na Cúpula é um privilégio. Ele nos ajuda a refletir sobre perguntas que vão além da tecnologia: quais valores queremos preservar? Como equilibrar liberdade, responsabilidade e bem comum?”, comenta o secretário. Após a palestra, das 11h30 às 12h45, haverá o painel Como a tecnologia pode promover o desenvolvimento do Brasil? Participam o governador Ronaldo Caiado (UB), o especialista em governança de IA e autor do Regulamento Europeu de IA, Gabriele Mazini, o jurista Ronaldo Lemos, coautor do Marco Civil da Internet e membro do Oversight Board da Meta, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator do projeto que regulamenta a inteligência artificial, e Cleber Morais, CEO da Amazon para o Brasil. A Cúpula Internacional conta com organização do Instituto Campus Party e com o apoio Institucional da UFG e do Ceia-UFG e co-organização do Grupo Jaime Câmara e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), além de patrocínio da Saneago e da Equatorial.