A Microsoft vai demitir cerca de 4.800 funcionários e diz que a decisão tem relação com mudanças no setor de tecnologia e com o impacto da inteligência artificial no trabalho.\nCortes atingem aproximadamente 2,1% da força de trabalho da empresa e se concentram em duas áreas. A maior parte das demissões ocorre nas equipes de vendas comerciais e na divisão Xbox, segundo memorando interno obtido pelo site americano The Verge.\nMicrosoft afirma que está ajustando recursos, funções e a forma de operar para responder ao novo cenário. Em memorando interno, a chefe de pessoas da companhia, Amy Coleman, disse: "As funções eliminadas hoje não estão sendo substituídas por IA".\nA executiva reconheceu, porém, que a tecnologia está mudando a rotina dentro da empresa. "Ao mesmo tempo, o que é verdade é que a IA está mudando a forma como o trabalho é feito", afirmou Coleman no mesmo documento.