Uma aposta simples de Goiás acertou 5 números e 2 trevos da +Milionária e ganhou R$ 133.921,13. O sortudo é de Rio Verde, no sudoeste goiano, e fez o jogo na Casa Lotérica Campeão da Avenida, conforme informações do site Loterias Caixa. O sorteio do concurso 289 aconteceu neste sábado (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Veja os números sorteados: 12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38
Veja os trevos sorteados: 3 - 5
O próximo sorteio da +Milionária será na quarta-feira (1), com prêmio estimado em R$ 167 mil.
Como receber o prêmio
De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.