Uma bolão de Goiás acertou 6 números e 2 trevos da +Milionária e ganhou R$ 191.867,53. A aposta com 5 cotas é de Rio Verde, no sudoeste goiano, e foi registrada na Casa Lotérica Medalha de Ouro, conforme informações do site Loterias Caixa. O sorteio do concurso 371 aconteceu neste sábado (11) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 5 - 13 - 35 - 40 - 42 - 49\nVeja os trevos sorteados: 2 - 3\nO próximo sorteio da +Milionária será na quarta-feira (15), com prêmio estimado em R$ 73 milhões.\nMega-Sena: duas apostas de Goiás acertam a quina e juntas levam mais de R$ 84 mil\nImposto de Renda: Receita Federal deve devolver dinheiro a mais de 120 mil goianos; saiba quem pode receber\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.