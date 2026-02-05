A Serra Verde, única mineradora de terras raras em operação no Brasil, anunciou nesta quinta-feira (5) que um banco estatal dos Estados Unidos aumentou para US$ 565 milhões o financiamento concedido à empresa. Agora, o governo americano também terá o direito de adquirir uma participação acionária minoritária na mineradora.\nEm novembro, a mineradora havia anunciado que o DFC (Development Finance Corporation) tinha se comprometido a aportar US$ 465 milhões na empresa. Na ocasião, não havia sido divulgada a possibilidade de o governo dos EUA adquirir ações da empresa.\nA Serra Verde opera uma mina de terras raras no norte de Goiás e atualmente exporta toda a sua produção para a China, país que domina 60% da extração e 90% do refino desses minerais. Mas a empresa, que pertence a dois fundos de investimentos americanos e um britânico, sinalizou no ano passado que remodelou contratos com chineses para escoar parte de sua produção para clientes ocidentais, sem citar a nacionalidade deles.