Ações iniciais do Projeto Carina, em Nova Roma (Reprodução/Instagram de Aclara Brasil)\nA mineradora Aclara, localizada em Nova Roma, no nordeste goiano, recebeu um financiamento de US$ 5 milhões para a exploração de terras raras. O recurso, que equivale a cerca de R$ 27,5 milhões, é oriundo da U.S. International Development Finance Corporation (DFC), uma agência de desenvolvimento do governo dos Estados Unidos. Conforme apurado pelo POPULAR, o dinheiro será usado para a conclusão do estudo de viabilidade do Projeto Carina.\nSegundo a mineradora, a pesquisa inclui análises técnicas, econômicas, ambientais e de engenharia necessárias para a próxima fase do empreendimento. Além disso, o apoio financeiro não impõe qualquer obrigação de direcionar a produção futura para os Estados Unidos, nem estabelece compromissos de venda com compradores americanos. O acordo foi fechado no dia 2 de setembro de 2025.