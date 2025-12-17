O Ministério Público de Goiás (MP-GO) anunciou a abertura de um novo concurso público para nível fundamental. A oportunidade é para o cargo de Oficial de Promotoria em Vianópolis, na região sudeste de Goiás. O salário é de R$ 4.542,73 e exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A” e “B”.\nAlém disso, também é necessário comprovar quitação eleitoral e militar (este último, se do sexo masculino), aptidão física e mental e ausência de antecedentes criminais. Todos os documentos serão verificados no momento da posse.\nVeja cronograma do concurso da Sefaz com 75 vagas e salário de R$ 28,5 mil\nPrefeitura de Catalão anuncia concurso com mais de 500 vagas e salários de até R$ 22 mil\nPrefeitura de Bela Vista de Goiás abre concurso com quase 300 vagas e salários de até R$ 7,7 mil\nO concurso do MP-GO oferece benefícios como auxílio-alimentação, creche, transporte e saúde. A jornada é de 40 horas semanais, com atuação na Promotoria de Justiça local.