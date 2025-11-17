O Ministério Público de Goiás (MP-GO) divulgou um edital para um concurso com salário de R$ 4.542,73. A vaga é para a cidade de Vianópolis, na região sudeste do estado, para atuar como Oficial de promotoria. Conforme o edital, a jornada é de 40h semanais e exige ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A” e “B”.\nAlém de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, saúde e auxílio-creche. O aprovado deverá apresentar documentação que comprove nacionalidade e idade mínima de 18 anos.Também é necessário comprovar quitação eleitoral e militar (este último, se do sexo masculino), aptidão física e mental e ausência de antecedentes criminais. Todos os documentos serão verificados no momento da posse.\nEtapas\nA primeira etapa é a prova objetiva no dia 26 de abril, com 50 questões. O candidato deve atingir pontuação mínima para ter as demais provas corrigidas.