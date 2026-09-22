A Receita Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Mato Grosso do Sul desarticularam nesta terça-feira (22) esquema de importação clandestina de perfumes árabes para distribuição no Brasil. Os produtos vinham contrabandeados do Paraguai e eram revendidos pela internet, inclusive com ajuda de influenciadores.\nA Operação Perfume de Mulher cumpriu 16 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco. A Justiça Federal também pediu a prisão da coordenadora do grupo e autorizou o bloqueio de até R$ 100 milhões em bens dos envolvidos.\nA operação apura a prática dos crimes de descaminho, evasão de divisas e lavagem de capitais. O grupo teria movimentado mais de R$ 300 milhões e utilizava criptoativos para pagar fornecedores estrangeiros.\nSegundo as investigações, o esquema começava em Ponta Porã (326 km de Campo Grande). Os suspeitos vinham do Paraguai com a carga irregular em veículos e entravam no Brasil pelo município, que fica na fronteira entre os países.