O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, negou nesta quinta-feira (17) que o governo brasileiro tenha discutido nas negociações com os Estados Unidos as cláusulas reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo que exigiam do Brasil o compromisso de não penalizar instituições financeiras que cumprissem sanções americanas e de notificar previamente a venda de ativos de minerais críticos a compradores dos EUA.\nEm visita a Goiânia para participar do evento “Conexões Produtivas: Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira”, realizado pela manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), o ministro afirmou que o Brasil “não vai jamais levar para a mesa de negociação nenhum tema que não represente a defesa dos interesses do Brasil”. “Isso não chegou a ser discutido na nossa negociação”, afirmou.