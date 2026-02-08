O consumidor está descobrindo e aderindo ao modelo de carros por assinatura em Goiás. De acordo com o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, edição 2025, o setor cresceu 17,8% no ano passado. Mas empresas que atuam no estado registraram expansão de até 60%, diante da busca por mais praticidade e comodidade. Além disso, são motoristas que veem o carro como um prestador de serviços, e não um patrimônio que imobiliza capital.\nO programa Umuarama You Drive, que opera em parceria com a Kinto, plataforma global de mobilidade da Toyota, foi criada para atender consumidores que desejam ter um veículo novo sem os custos e responsabilidades associados à compra tradicional. O cliente paga uma mensalidade fixa, que já inclui IPVA, licenciamento, manutenção, seguro e assistência 24 horas, além da possibilidade de escolher o modelo do veículo, que pode ser trocado ao final do contrato.