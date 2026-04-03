O publicitário Zander Campos da Silva morreu, nesta quinta-feira (2), aos 87 anos. Considerado um pioneiro da área de comunicação em Goiás, Zander foi presidente fundador da Cannes Publicidade. A empresa informou em nota que o publicitário faleceu em decorrência de complicações de um quadro renal, após passar 35 dias internado.\nZander era viúvo de Zilma Carneiro da Silva, que morreu em 2017. O publicitário deixa dois filhos, Zander Júnior e Zandarlene Carneiro, e três netos. O velório teve início na noite de quinta, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Capela Imperial. O sepultamento está marcado para as 11 horas desta sexta (3), no Cemitério Santana.\nZander construiu uma carreira de 69 anos no mercado de publicidade. Além disso, também escreveu o livro “Dicionário de Marketing e Propaganda” e foi editor da revista Lion. “Mais do que sua relevância profissional, Zander será lembrado também pela forma como se relacionava, pela presença e pelos valores que carregava ao longo de sua vida”, diz nota publicada pela Cannes.