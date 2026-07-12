A Mosaic, empresa do setor de fertilizantes, anunciou a redução temporária da produção de fosfato no Brasil, medida que afetará a unidade de mistura de Catalão, no sudeste goiano. Segundo comunicado da companhia, a decisão foi tomada diante das restrições globais no fornecimento de enxofre, matéria-prima essencial para a fabricação de fertilizantes fosfatados.\nAo POPULAR, a empresa informou que a decisão poderá ter impactos na força de trabalho, “condicionados à conclusão das negociações com os sindicatos”.\nDe acordo com a Mosaic, as medidas começaram a ser implementadas em 8 de julho e fazem parte da revisão do plano operacional para o segundo semestre de 2026. A companhia afirma que a decisão ocorre diante de "um cenário marcado por instabilidade geopolítica, restrições em rotas marítimas internacionais, aumento da demanda global e forte pressão sobre os custos do insumo".