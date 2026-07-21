Unidade da Mosaic Fertilizantes em Catalão: guerra no Irã levou a restrição global no fornecimento de enxofre, com impacto na produção (Fernando Candido / Divulgação)\nA Mosaic pode demitir mais de 650 funcionários em Catalão, no sudeste goiano, por causa da falta de enxofre, matéria-prima essencial para a produção de fertilizantes, cuja oferta global foi afetada pela guerra no Irã. A empresa informou que implementou medidas temporárias de redução da produção em parte de suas operações de fosfato no Brasil.\nSegundo o Sindicato Metabase, 22 trabalhadores da unidade misturadora da empresa no município já foram desligados, enquanto a situação dos demais empregados será discutida em uma reunião entre sindicato e empresa prevista para esta semana.\nDe acordo com a Mosaic, a decisão foi motivada pelas restrições globais no fornecimento de enxofre, provocadas por um cenário de instabilidade geopolítica, dificuldades nas rotas marítimas internacionais, aumento da demanda mundial e alta nos custos do insumo.