A Mosaic, uma das maiores indústrias de fabricação e comercialização de fertilizantes do País, paralisou a produção em suas unidades de mistura de Candeias (BA) e Catalão (GO). O motivo foi a restrição global no fornecimento de enxofre, matéria-prima essencial para a fabricação de fertilizantes fosfatados, por conta da guerra no Irã. De acordo com o Sindicato Metabase, 22 trabalhadores já foram demitidos e, nesta semana, irá negociar a possibilidade de manutenção de outros 650 empregos.\nA Mosaic Fertilizantes informa que implementou, no último dia 8 de julho, medidas temporárias de redução de produção em parte de suas operações de fosfato no Brasil em resposta às restrições globais no fornecimento de enxofre. “A decisão reflete um cenário marcado por instabilidade geopolítica, restrições em rotas marítimas internacionais, aumento da demanda global e forte pressão sobre os custos do insumo”, explica a empresa.