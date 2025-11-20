O Aeroporto de Goiânia foi vendido pela Motiva Aeroportos, empresa de infraestrutura de mobilidade, para a Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., uma subsidiária do Grupo Aeroportuário del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR), que opera nove aeroportos no México e outros sete na América Latina. Até a conclusão da transação, a Motiva continua na administração do terminal e garante que nada muda para os usuários e passageiros.\nA Motiva vendeu 100% de sua plataforma de 20 aeroportos, sendo 17 no Brasil, entre eles o de Goiânia. Os outros três estão em outros países da América Latina. O valor total da transação é de R$ 11,5 bilhões, sendo R$ 5 bilhões em equity pelas participações acionárias da Companhia nos ativos aeroportuários, e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas se referem à alienação de 100% das ações detidas pela Motiva na CPC Holding.