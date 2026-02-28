O Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP), entre os dias 20 e 22 de março, em Goiânia, deve mexer com a economia da cidade. A expectativa é que o evento gere uma movimentação econômica de quase R$ 870 milhões, somente por parte dos quase 100 mil turistas que virão de outras cidades, estados e países. Para receber o público, estabelecimentos como hotéis, bares e restaurantes estão reforçando estoques e equipes de atendimento, além de oferecerem um cardápio trilíngue.\nUm estudo sobre os impactos econômicos do MotoGP, feito pelo Instituto Mauro Borges (IMB) calculou a movimentação direta do público do evento, a partir de gastos associados à ingressos, transportes, alimentação, lazer e outros. Além da movimentação econômica, a estimativa é da geração de cerca de 4 mil empregos por conta da realização do evento. A previsão é de que o Mundial atraia cerca de 150 mil pessoas, sendo que quase 100 mil devem vir de outras regiões e países.