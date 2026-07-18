A região do Vale do Rio Araguaia é uma das 13 regiões turísticas do estado de Goiás, pelo valor ambiental, cultural e socioeconômico. O território abriga Unidades de Conservação (UCs), como o Parque Estadual do Araguaia, a Floresta Estadual do Araguaia, a Área de Proteção Ambiental (APA) dos Meandros do Rio Araguaia e a Reserva Extrativista Lago do Cedro, estratégicos para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento do turismo.\nOs turistas que se dirigem ao Araguaia também movimentam a economia de municípios localizados às margens da GO-070 e GO-164 como Itaberaí, Cidade de Goiás, Faina e Araguapaz. A empresária Aline Bessa, proprietária da lanchonete Pit Stop, em Itaberaí, conta que o movimento aumenta cerca de 80% neste mês de julho. Por isso, o estabelecimento contrata funcionários extras para o atendimento, que trabalham na escala 12x36.