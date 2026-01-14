O Ministério Público de Goiás (MP-GO) está com inscrições abertas para um concurso público com salário inicial de R$ 4.542,73. Será disponibilizada uma vaga para o cargo de Oficial de Promotoria com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O local de atuação do candidato selecionado será na Promotoria de Justiça da comarca de Vianópolis, no sudeste goiano.\nAlém do salário, será ofertado também auxílio-alimentação, transporte, creche e saúde. Para ocupar o cargo, o candidato deverá possuir ensino fundamental completo, possuir carteira nacional de habilitação nas categorias "A e B" e ser aprovado em concurso público de provas e títulos.\nAs inscrições deverão ser realizadas até o dia 5 de fevereiro exclusivamente na página do candidato no sistema de concursos do site oficial do MPGO. O valor da taxa é de R$ 62,02.