O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu inscrições para um concurso público com remuneração de R$ 4.542,73, com vagas para três cidades do estado. As oportunidades são para cargos de secretário auxiliar das promotorias de Justiça de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, Montividiu e Uruaçu, ambas na região norte do estado.\nOs interessados devem ter ensino fundamental completo e se inscrever até o dia 15 de outubro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do MP-GO. A taxa é de R$ 62,02.\nFases do concurso\nO certame terá três fases: prova objetiva e discursiva, apresentação de títulos e etapa eliminatória. Os candidatos serão avaliados em conhecimentos gerais e específicos, relacionados às atribuições do cargo.\nPara mais informações, o candidato deve acessar o edital que está disponível no site do Ministério Público de Goiás.