Goiânia cresceu, o trânsito aumentou, o deslocamento ficou mais difícil e as pessoas valorizam cada vez mais o tempo. Enquanto isso, os bairros cresceram e novas avenidas se transformaram em grandes corredores comerciais. O gerente comercial da rede Flávio’s Calçados, Rodrigo Pereira, conta que, nas pesquisas e no contato diário com os clientes, a rede percebeu um sentimento forte de valorização do comércio de vizinhança. “Alguns clientes chegam a cobrar que a loja do bairro tenha o mesmo mix que encontram nas lojas do Centro ou Campinas”, conta Pereira.\nIsso mostra que o consumidor não abre mão da boa experiência de compra. “Nós já participamos desse movimento há muito tempo e estamos felizes com os resultados nos bairros e municípios da região metropolitana, como Aparecida e Senador Canedo”, afirma. Por isso, ele confirma que o varejo caminha para cada vez mais perto do cliente, pela praticidade. “Isso abre uma oportunidade. Nossa estratégia é continuar crescendo nos bairros, acompanhando o desenvolvimento das regiões”, avisa.