Ipasgo pontua que medida busca cobrir um déficit estrutural de R$ 354 milhões por ano, gerado por planos antigos em que 154 mil dependentes não pagam pelo serviço (Diomício Gomes/O POPULAR)\nOs dependentes do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) passarão a contribuir com valores que variam de R$ 50 a R$ 332, de acordo com a faixa etária (veja quadro com detalhes no decorrer deste texto). A alteração na cobrança passa a valer a partir de janeiro e deve atingir 154 mil dependentes.\nO diretor de Relacionamento e Produtos do Ipasgo, Rafael Luz, em entrevista à repórter Letícia Brito, da TV Anhanguera, explicou que os 154 mil dependentes compõem um grupo minoritário que tem cobertura dos dependentes apenas dentro do percentual descontado no salário do servidor. De acordo com ele, a maior parte dos usuários já paga pelos seus dependentes. Isso ocorre porque há variação no período de adesão ao plano por servidores e seus dependentes.