A maior feira do Centro-Oeste voltada à agricultura familiar chega à sua 23ª edição com tema que evidencia a realidade atual: “Mulher agricultora: o protagonismo da agricultura familiar é seu”. A Agro Centro-Oeste Familiar (Acof) vai ser realizada de quarta-feira (17) a sábado (20) no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nA expectativa é de mais de 15 mil visitantes durante os quatro dias da feira, quando serão comercializados produtos orgânicos e agroecológicos, como hortaliças, mel, pães, queijos, compotas, conservas, geleias e doces de sabores variados, além de artesanato. Na praça de alimentação, serão vendidos lanches, almoço e jantar. Os organizadores salientam que as atrações são para toda a família, incluindo espaço para diversão das crianças. A entrada é franca.