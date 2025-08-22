Pela primeira vez na história, as mulheres são responsáveis por mais da metade dos domicílios em Goiás, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados de 2024 apontam que 50,1% das casas no estado tinham uma mulher como responsável, enquanto 49,9% eram chefiadas por homens. As informações foram coletadas por meio do Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).\nA participação feminina na chefia dos lares vem crescendo ao longo dos anos. Os dados apontam ainda que, em 2022, o índice era de 46,7%, e em 2014, apenas 33,7%. A tendência que agora se confirma em Goiás já havia sido registrada no cenário nacional em 2022, quando o percentual de domicílios chefiados por mulheres chegou a 51,2% no Brasil.\nEm entrevista ao POPULAR, o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, destacou que o avanço está relacionado a fatores como maior acesso das mulheres à educação, independência econômica, crescimento do número de lares com mães solo e redução na taxa de fecundidade. Este último significa que elas estão tendo menos filhos ao longo da vida.