Gabriela Bork praticando sound healing (Fábio Lima/ O Popular)\nNos palcos, na internet e na sala de aula, músicos goianos traçam caminhos inovadores no mercado musical em busca de novas oportunidades. Desde a musicalização infantil até o sound healing e projetos independentes, artistas se redescobrem e traçam estratégias para se destacar no mercado competitivo.\nQuando a música vem de casa, ela começa desde a infância e traz aprendizados e emoções diversas. No 'Tutti Centro Integrado de Música, Educação e Saúde', liderado pelas professoras de música Cíntia Vieira e Nilseia Maioli, a música erudita é a responsável por inserir bebês e crianças no universo musical.\nCíntia e Nilseia usam o repertório erudito para educar musicalmente crianças e bebês (Ana Raquel Santos)\nSegundo Cíntia Vieira, a musicalização infantil pode abranger diversos tipos de música, como cantigas de roda e canções de ninar, mas é na música erudita que o trabalho ganha um diferencial. "Desde 1999 o nosso objetivo foi desenvolver propostas musicais para que o bebê pudesse se sentir tranquilo, participante e ativo, mas num contexto cultural mais complexo", explica Cíntia.