A N&L Indústria inaugurou uma nova fábrica de detergente em pó e sabão em barra no município de Trindade. A empresa, que faz parte do Grupo José Alves, investiu R$ 150 milhões na ampliação de sua capacidade produtiva para mais de 1 milhão de unidades diárias e a incorporação de uma nova tecnologia industrial voltada para a eficiência, padronização e qualidade dos produtos de limpeza que fabrica.A unidade incorpora quatro novas linhas de produção dedicadas à fabricação de detergente em pó e sabão em barra. Com a ampliação da capacidade operacional, a N&L Indústria visa fortalecer sua estrutura de atendimento ao varejo e ampliar as condições para garantir escala, regularidade e qualidade na entrega de seus produtos aos consumidores.Instalada em uma área total de 109 mil metros quadrados, a unidade integra um complexo industrial com cerca de 60 mil metros quadrados de áreas produtivas, reunindo operações voltadas à fabricação dos produtos de limpeza, que são muito consumidos pela população. Fundada em 2023, a N&L Indústria vem ampliando sua atuação no mercado brasileiro de produtos de limpeza, com um portfólio de mais de 180 itens, de marcas como GEO, FLOM e KI JOIA. Atualmente, a companhia reúne mais de 500 colaboradores e atua no desenvolvimento de produtos que visam aliar qualidade, desempenho e regularidade no abastecimento do varejo.Além do aumento da capacidade produtiva, o parque fabril amplia as condições técnicas para o desenvolvimento de novos produtos, melhoria de processos e o aprimoramento da qualidade. A nova estrutura reforça a estratégia da companhia de investir em tecnologia industrial como base para um crescimento sustentável e competitivo no mercado brasileiro.Entre os principais diferenciais da nova fábrica, está a adoção da tecnologia Spray Dryer, processo utilizado na fabricação de detergentes em pó que proporciona maior uniformidade ao produto, além de ganhos de produtividade e eficiência operacional. A tecnologia eleva o padrão industrial da produção, garantindo maior controle sobre as características do produto final e mais consistência entre os lotes fabricados.José Alves Filho, presidente do Grupo José Alves, informa que a indústria tem o mesmo nível tecnológico das duas empresas líderes de sabão em pó no Brasil. Segundo ele, o compromisso é de consolidar a empresa como um player nacional, não somente regional. “Neste mês, a N&L ativará seus centros de distribuição em várias das mais importantes cidades do País. Abasteceremos o mercado do varejo de forma singular”, garante o empresário.A agenda da N&L Indústria também está alinhada aos compromissos de sustentabilidade. A empresa mantém iniciativas de logística reversa em parceria com a Eu Reciclo, investe na utilização de embalagens recicláveis e de resina PCR, além de desenvolver projetos voltados à ampliação do uso de matérias-primas renováveis. O novo parque fabril foi planejado para apoiar essa evolução, incorporando processos mais eficientes e reduzindo desperdícios ao longo da cadeia produtiva.O superintendente da N&L Indústria, Luciano Belluzzo, lembra que sabão em pó e em barra são dois produtos de alta penetração, com 96% de presença nos lares brasileiros. “Entrar em mercado dessa importância é facilitar a vida de milhões de consumidores, principalmente as líderes das famílias que tantas vezes são subestimadas: as mulheres”, ressalta. O Grupo José Alves é um conglomerado empresarial que atua nos setores de bebidas, farmacêutico, higiene e limpeza, embalagens, educação, mercado imobiliário, rastreamento e monitoramento. O grupo gera cerca de 7 mil empregos e mantém uma trajetória de investimentos em diferentes segmentos da economia. De acordo com a N&L Indústria, a inauguração da nova fábrica representa um marco na sua consolidação como uma importante operação industrial do setor brasileiro de limpeza.