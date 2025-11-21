Entrando em sua reta final e com o intuito de reduzir o alto volume de dívidas existentes hoje no município, o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis 2025, da Prefeitura de Goiânia, segue até o próximo dia 30 de novembro. Criado pela lei nº 11.520, o programa oferece condições especiais para que empresas e pessoas físicas regularizem seus débitos com o município vencidos até 30 de julho de deste ano.\nOs devedores podem fazer negociações para obter descontos especiais pela internet até 30 de novembro, último dia do programa. O atendimento presencial, porém, vai somente até o dia 28 de novembro, no saguão do Paço Municipal, das 8h às 17h. No dia 29, último sábado do mês, também haverá oportunidade presencial, mas os interessados deverão se dirigir às unidades do Atende Fácil da Estação Goiânia e Praça da Bíblia, até às 13h.