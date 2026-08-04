O Grupo Zahran anunciou nesta segunda-feira (3), oficialmente, a integração da Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) com a nova Rede Anhanguera, após adquirir o controle acionário do Grupo Jaime Câmara (GJC). Juntas, as duas empresas passam a formar o maior ecossistema de comunicação do Centro-Norte do País, constituído por mais de 50 veículos de mídia distribuídos em 22 cidades nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A alta credibilidade da rede goiana foi um dos principais motivadores para a aquisição.\nAs negociações para a compra da nova Rede Anhanguera começaram ainda em 2017, mas não se concretizaram, e foram retomadas em 2024. Com o fechamento do negócio, em maio deste ano, a meta é somar forças para constituir uma organização ainda mais relevante para 15 milhões de brasileiros. Nesta segunda, a empresa realizou um evento de integração com os funcionários da rede goiana para comunicar a mudança.