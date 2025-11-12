A Prefeitura de Goiânia deu início ao Refis 2025, programa que oferece condições especiais para que empresas e pessoas físicas regularizem suas dívidas com o município. O contribuinte tem até o dia 30 de novembro para negociar com até 99% de desconto em juros e multas, incluindo débito ajuizado. A iniciativa abrange tanto dívidas tributárias, como IPTU, ITU, ITBI, ISS, taxas municipais e contribuições municipais, quanto as não tributárias, incluindo taxas e autuações diversas.\nQuem fizer o pagamento à vista poderá fazer a negociação online, no site da prefeitura. Já o contribuinte que optar pelo parcelamento precisa ir a qualquer unidade Atende Fácil ou à estrutura provisória instalada no saguão do Paço Municipal e às unidades Estação Goiânia e Praça da Bíblia (veja detalhes ao final da reportagem).